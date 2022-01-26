В Черном море начались военно-морские учения РФ

Более 20 кораблей, боевых катеров и судов Черноморского флота (ЧФ) вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске. Они примут участие в учениях, которые будут проведены в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

Там отметили, что в учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

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Экипажи кораблей должны будут отработать организацию связи, безопасное маневрирование в районах с интенсивным судоходством, а также организацию противовоздушной обороны в море.

В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится плановая серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, сообщает ТАСС. Учения запланированы в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в учениях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тысячу единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

В среду Минобороны РФ сообщило, что Россия перебазирует в Белоруссию многоцелевые истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Черное МореВоенные Учения
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