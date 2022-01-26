В Черном море начались военно-морские учения РФ

Более 20 кораблей, боевых катеров и судов Черноморского флота (ЧФ) вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске. Они примут участие в учениях, которые будут проведены в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

Там отметили, что в учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.