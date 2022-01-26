Россия направила истребители Су-35 в Белоруссию
Россия перебазирует в Белоруссию многоцелевые истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны.
«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Отмечается, что маршрут Су-35 учитывает возможности максимального беспосадочного полета и метеоусловия на всей его протяженности, пишет Ura.ru.
Экипажи истребителей после прибытия в Белоруссию заступят на боевое дежурство в рамках проверки работы системы противовоздушной обороны Союзного государства, отмечает Газета.ру.
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