Россия направила истребители Су-35 в Белоруссию

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что маршрут Су-35 учитывает возможности максимального беспосадочного полета и метеоусловия на всей его протяженности, пишет Ura.ru.

Экипажи истребителей после прибытия в Белоруссию заступят на боевое дежурство в рамках проверки работы системы противовоздушной обороны Союзного государства, отмечает Газета.ру.

