В Брянской области пресекли попытку пересечения границы вооруженной группой
27 октября 202418:44
В Брянской области неизвестная группа лиц пыталась незаконно пересечь государственную границу. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава региона Александр Богомаз.
Попытка незаконного пересечения произошло в районе населенного пункта Манев Климовского района. Пограничники и военные дали отпор вооруженной группе.
«Противнику нанесено огневое поражение», - отметил Богомаз.
В воскресенье, 27 октября, над территорией Брянской области сбили 12 украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru