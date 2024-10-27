В Брянской области пресекли попытку пересечения границы вооруженной группой

В Брянской области неизвестная группа лиц пыталась незаконно пересечь государственную границу. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава региона Александр Богомаз.

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Попытка незаконного пересечения произошло в районе населенного пункта Манев Климовского района. Пограничники и военные дали отпор вооруженной группе.

«Противнику нанесено огневое поражение», - отметил Богомаз.

В воскресенье, 27 октября, над территорией Брянской области сбили 12 украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойГраницаБрянская Область

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