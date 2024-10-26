Над Орловской и Брянской областями уничтожили украинские БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями регионов РФ. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.

В Брянской области уничтожили еще два беспилотника

По данным ведомства, попытки атаки беспилотников по российской территории пресечены в 13:00 мск. Противник применял аппараты самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один – над территорией Брянской области», - сказано в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 украинских беспилотников над российской территорией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:УкраинаПВОМинобороны РФ

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