Над Орловской и Брянской областями уничтожили украинские БПЛА
Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями регионов РФ. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, попытки атаки беспилотников по российской территории пресечены в 13:00 мск. Противник применял аппараты самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один – над территорией Брянской области», - сказано в заявлении оборонного ведомства.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 украинских беспилотников над российской территорией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru