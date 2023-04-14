В Белоруссии проверят все соединения вооруженных сил республики

Он отметил, что в рамках мероприятия не будет ограничений, в таком масштабе проверка будет проводиться впервые.

«Весь комплекс мероприятий по приведению соединения в боевую готовность «полная» проводится без ограничений», - добавил Хренин.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщает RT.