В Белоруссии проверят все соединения вооруженных сил республики
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике планируется провести проверки всех соединений белорусской армии, сообщает ТАСС.
Он отметил, что в рамках мероприятия не будет ограничений, в таком масштабе проверка будет проводиться впервые.
«Весь комплекс мероприятий по приведению соединения в боевую готовность «полная» проводится без ограничений», - добавил Хренин.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев
- Получившее письма с порошком посольство Финляндии обратилось в МИД РФ
- Минэкономразвития: зарплаты в России рекордно вырастут в этом году
- Киев ответил на слова Орбана о «несуществующей стране»
- Министр обороны США посетит Швецию и Германию
- Силуанов: проект взноса с бизнеса в бюджет РФ представят в ближайшее время
- В Белоруссии проверят все соединения вооруженных сил республики
- «Польша точно исчезнет»: Медведев ответил на слова Моравецкого об ударах Киева
- ВС РФ уничтожили более 9,5 тыс. специальной военной автомобильной техники ВСУ
- Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru