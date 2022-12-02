В Белоруссии перехватили летевший с Украины разведывательный беспилотник

Пограничники и военнослужащие Белоруссии перехватили разведывательный беспилотный летательный аппарат, направлявшийся на территорию республики со стороны Украины. Об этом сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки

«Вчера, 1 декабря, в 1 200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска "Мокраны" (с украинской стороны - "Доманово") на высоте около 300 м белорусские пограничники совместно с военнослужащими вооруженных сил обнаружили квадрокоптер. Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Аппарат не имел опознавательных знаков и был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории Белоруссии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников Украины в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелоруссия
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