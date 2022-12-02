В Белоруссии перехватили летевший с Украины разведывательный беспилотник
Пограничники и военнослужащие Белоруссии перехватили разведывательный беспилотный летательный аппарат, направлявшийся на территорию республики со стороны Украины. Об этом сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.
«Вчера, 1 декабря, в 1 200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска "Мокраны" (с украинской стороны - "Доманово") на высоте около 300 м белорусские пограничники совместно с военнослужащими вооруженных сил обнаружили квадрокоптер. Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Аппарат не имел опознавательных знаков и был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории Белоруссии.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников Украины в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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