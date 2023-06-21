В Белоруссии начались мобилизационные учения с военными комиссариатами

Мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области стартует в Белоруссии, маневры пройдут 21-30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

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Как отметили в ведомстве, учения призваны оценить готовность местных исполнительных органов, военкоматов, госорганов и организаций «выполнять задачи по предназначению». Мероприятия проводятся ежегодно по плану подготовки армии республики.

«Планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов», — отметили в Минобороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал с Россией условия применения ядерного оружия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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