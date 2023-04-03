В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, что на этой неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.
Он не стал раскрывать подробности нового оружейного транша, подчеркнув, что о нём расскажут «очень-очень скоро».
«Я думаю, на этой неделе», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Кирби заявил, что власти США не располагают данными о том, что за время конфликта вокруг Украины Пекин оказывал Москве какую-либо военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru