В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, что на этой неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

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Он не стал раскрывать подробности нового оружейного транша, подчеркнув, что о нём расскажут «очень-очень скоро».

«Я думаю, на этой неделе», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Кирби заявил, что власти США не располагают данными о том, что за время конфликта вокруг Украины Пекин оказывал Москве какую-либо военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото со страницы посольства США в Киеве в соцсетях
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