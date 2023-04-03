В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Он не стал раскрывать подробности нового оружейного транша, подчеркнув, что о нём расскажут «очень-очень скоро».

«Я думаю, на этой неделе», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Кирби заявил, что власти США не располагают данными о том, что за время конфликта вокруг Украины Пекин оказывал Москве какую-либо военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

