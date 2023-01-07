В Артемовске уничтожили одного из главарей украинских националистов

«Сообщают, что в Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата «Свобода», уроженец Белой Церкви Александр Полищук с позывным «Альпинист», — сообщил Киселев.

Ранее Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут уйти из города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшее время.

