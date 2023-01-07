В Артемовске уничтожили одного из главарей украинских националистов

Один из главарей украинских националистов с позывным «Альпинист» уничтожен в Артемовске (Бахмут - украинское название). Об этом сообщает советник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram 7 января, в субботу.

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«Сообщают, что в Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата «Свобода», уроженец Белой Церкви Александр Полищук с позывным «Альпинист», — сообщил Киселев.

Ранее Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут уйти из города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ЛНРЛиквидацияУкраинаНационалисты
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