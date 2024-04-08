В армянской армии откажутся от советского восклицания «Ура»
Оставшееся со времен СССР восклицание «Ура» в вооруженных силах Армении заменят на «Кецце», что в переводе с армянского означает «Да здравствует». В министерстве обороны республики сообщили, что изменения планируется внести в новом армейском уставе.
Изменения будут внесены в рамках общих реформ в армии, передает РИА Новости. Вместе с тем авторы реформ не намерены менять слова «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству.
В армянском минобороны уточнили, что изменение устава не преследует цели по адаптации армии к какой-либо модели армий других стран.
Ранее министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Армения не намерена вступать в Североатлантический альянс. По его словам, у страны уже есть сотрудничество с НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru