Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении
Армия Армении обстреляла подразделения Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в Нахичеванской автономной республике, заявили в Баку.
По сообщению Минобороны Азербайджана, обстрел зафиксирован в 17:15 (16:15 мск). Армянские силы якобы вели огонь с позиций в районе населенного пункта Пашалы.
В ведомстве сообщили, что под удар попали позиции азербайджанских войск у населенного пункта Шада. Минобороны Армении назвало информацию об обстреле не соответствующей действительности.
В пятницу, 5 апреля, азербайджанские СМИ сообщили о выдвижении подразделений армянской армии по направлению к границе. В Баку утверждали, что Ереван сосредотачивает войска в направлении Зангезура на юге страны, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru