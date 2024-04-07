Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении

По сообщению Минобороны Азербайджана, обстрел зафиксирован в 17:15 (16:15 мск). Армянские силы якобы вели огонь с позиций в районе населенного пункта Пашалы.

В ведомстве сообщили, что под удар попали позиции азербайджанских войск у населенного пункта Шада. Минобороны Армении назвало информацию об обстреле не соответствующей действительности.

В пятницу, 5 апреля, азербайджанские СМИ сообщили о выдвижении подразделений армянской армии по направлению к границе. В Баку утверждали, что Ереван сосредотачивает войска в направлении Зангезура на юге страны, отмечает «Радиоточка НСН».

