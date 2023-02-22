В Африке начались военно-морские учения России, Китая и ЮАР

Отмечается, что на учениях в качестве наблюдателя также присутствуют военно-морские силы Бразилии.

Россия представлена фрегатом «Адмирал Горшков» и морским танкером «Кама». ВМС Китая представляют фрегат «Жичжао», эсминец «Хуайнань» и судном обеспечения «Кэкэсилиху», ВМС ЮАР - фрегатом «Менди».

В ходе активной части учений, которая пройдет с 25 по 27 февраля, моряки отработают различные стрельбы, маневры, потренируются отражать атаки условного противника и так далее.

Ранее сообщалось, что ВМС Бразилии потопили свой единственный авианосец São Paulo после того, как судну запретили заходить во внутренние воды страны.

