Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние учения ВМС с авианосцем

Он отметил, что предстоящие маневры будут очень важны для улучшения взаимодействия между военными. По словам источника агентства, авианосец США прибыл в Пусан 28 марта. Указывается, что корабль должен покинуть порт в конце этой недели.

Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.

На этом фоне экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в разговоре с НСН отмечал, что Пхеньян делает первые шаги к созданию нового «грозного оружия».

