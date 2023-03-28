Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние учения ВМС с авианосцем
Военно-морские силы (ВМС) Республики Корея и Соединенных Штатов, а также Морские силы самообороны Японии проведут учения с участием атомного авианосца Nimitz США. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на командующего 11-й авианосной ударной группой ВМС США Кристофера Суини.
Он отметил, что предстоящие маневры будут очень важны для улучшения взаимодействия между военными. По словам источника агентства, авианосец США прибыл в Пусан 28 марта. Указывается, что корабль должен покинуть порт в конце этой недели.
Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.
На этом фоне экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в разговоре с НСН отмечал, что Пхеньян делает первые шаги к созданию нового «грозного оружия».
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