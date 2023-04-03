Южная Корея, США и Япония проведут совместные учения ВМС с участием авианосца США «Нимиц», сообщило министерство обороны Южной Кореи. Учения пройдут с 3 по 4 апреля в водах к югу от южнокорейского острова Чечж.

Целью мероприятий обозначено «повышение способности союзников противостоять подводным угрозам со стороны КНДР». Подобные учения трех стран были возобновлены в прошлом году, до этого раз они проводились в 2016 году.