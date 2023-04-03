Южная Корея, США и Япония проведут совместные учения ВМС

Южная Корея, США и Япония проведут совместные учения ВМС с участием авианосца США «Нимиц», сообщило министерство обороны Южной Кореи. Учения пройдут с 3 по 4 апреля в водах к югу от южнокорейского острова Чечж.

Целью мероприятий обозначено «повышение способности союзников противостоять подводным угрозам со стороны КНДР». Подобные учения трех стран были возобновлены в прошлом году, до этого раз они проводились в 2016 году.

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Северная Корея с 25 по 27 марта вновь испытала беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд, сообщает Yonhap. Аппарат называется «Хэиль-1». Он проплыл в Японском море под водой 41 час 27 минут. Аппарат успешно подорвал испытательный боезаряд.

Северокорейский подводный «ядерный беспилотник» может представлять серьезную угрозу, однако пока непонятны результаты его испытаний, заявил на этом фоне Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СШАЯпонияЮжная КореяВоенные Учения

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