«Южная» группировка войск освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку
Подразделения «Южной» группировка войск за неделю освободили три населённых пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о сёлах Белогоровка, Клещеевка и Андреевка.
В сообщении говорится, что за период с 18 по 24 мая украинские войска потеряли до 3 285 военнослужащих, а также большое количество военной техники.
«Противник потерял... семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства», - указали в военном ведомстве, добавив, что также российские войска уничтожили 10 полевых складов боеприпасов Вооружённых сил Украины.
Ранее в Минобороны заявили, что группировка «Север» освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru