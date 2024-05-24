«Южная» группировка войск освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку

В ведомстве уточнили, что речь идёт о сёлах Белогоровка, Клещеевка и Андреевка.

В сообщении говорится, что за период с 18 по 24 мая украинские войска потеряли до 3 285 военнослужащих, а также большое количество военной техники.

«Противник потерял... семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства», - указали в военном ведомстве, добавив, что также российские войска уничтожили 10 полевых складов боеприпасов Вооружённых сил Украины.

Ранее в Минобороны заявили, что группировка «Север» освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».