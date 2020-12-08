Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

А ранее во вторник, 8 декабря, стало известно, что на 98-м году жизни умер американский лётчик-испытатель Чак Йегер. Об этом в Twitter сообщила его супруга Виктория Йегер.

Отмечается, что американский лётчик-испытатель войдет в историю благодаря тому что именно он первым превысил скорость звука. Это ему удалось во время испытательного полета Bell X-1 в пустыне Мохаве в Калифорнии в 1947 году, Йегеру тогда было 24 года.

Чак Йегер был участником Второй мировой войны, на его счету более десятка сбитых самолётов противника. Его называют величайшим пилотом Америки.

