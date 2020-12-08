Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
Последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, пишет ТАСС.
При этом, как отмечает источник, он не назвал причины смерти военачальника.
Похороны Шапошникова, по словам Дерябина, пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, отмечает RT.
Напомним, Шапошников возглавлял Министерство обороны СССР с августа 1991 по февраль 1992 года. До сентябрь 1993 года он являлся главнокомандующим Объединёнными Вооружёнными силами СНГ. В 1991 году ему было присвоено звание маршал авиации, Шапошников — последний из живших в России носителей звания такого рода, отмечает Ura.ru.
А ранее во вторник, 8 декабря, стало известно, что на 98-м году жизни умер американский лётчик-испытатель Чак Йегер. Об этом в Twitter сообщила его супруга Виктория Йегер.
Отмечается, что американский лётчик-испытатель войдет в историю благодаря тому что именно он первым превысил скорость звука. Это ему удалось во время испытательного полета Bell X-1 в пустыне Мохаве в Калифорнии в 1947 году, Йегеру тогда было 24 года.
Чак Йегер был участником Второй мировой войны, на его счету более десятка сбитых самолётов противника. Его называют величайшим пилотом Америки.
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