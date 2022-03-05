В ДНР при выводе мирных жителей погиб командир батальона «Спарта»

Командир разведывательного батальона «Спарта» полковник Владимир Жога погиб в Волновахе при выводе мирных жителей из города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

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Жога получил смертельное ранение, спасая мирных жителей. Пушилин заявил, что подписал указ о присвоении полковнику звание героя ДНР посмертно. Жога родился в 1993 году.

Ранее на переговорах российские и украинские представители договорились о создании коридов эвакуации мирных жителей.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ДНР
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