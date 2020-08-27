Украину назвали военной колонией США

Украина является военной колонией США, а украинские спецслужбы являются продолжением американских, заявил в эфире НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.

По его словам, американцам лучше использовать украинских агентов как расходный материал, который не жалко и за который потом не надо будет отчитываться. Поэтому Украина ведет активную вербовку, пояснил эксперт.

«Мы говорим "Украина", а подразумеваем "Америка"», - сказал Шурыгин.

Ранее Шурыгин в эфире НСН говорил, что новая российская концепция ядерного сдерживания призвана остудить горячие головы в США.

