Украину назвали военной колонией США
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН рассказал, кто стоит за украинской разведывательной активностью в России
Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле служащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России по подозрению в государственной измене. Он собирал и передавал в главное управление разведки Минобороны Украины секретные сведения, сообщает телеканала РЕН ТВ со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы.
Украина является военной колонией США, а украинские спецслужбы являются продолжением американских, заявил в эфире НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.
По его словам, американцам лучше использовать украинских агентов как расходный материал, который не жалко и за который потом не надо будет отчитываться. Поэтому Украина ведет активную вербовку, пояснил эксперт.
«Мы говорим "Украина", а подразумеваем "Америка"», - сказал Шурыгин.
Ранее Шурыгин в эфире НСН говорил, что новая российская концепция ядерного сдерживания призвана остудить горячие головы в США.
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