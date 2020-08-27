ФСБ нашла украинского шпиона в РВСН

Сотрудники ФСБ задержали служащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает телеканала РЕН ТВ со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы.

Военного задержали в Барнауле. По версии ФСБ, он собирал и передавал в главное управление разведки Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до 20 лет колонии.

