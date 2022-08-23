NYT: ВСУ могут перейти к тактике ближнего боя
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в будущем могут перейти к тактике ближних контактных боёв, пишет The New York Times.
В статье говорится, что такой вывод можно сделать проанализировав последние поставки вооружений Украине. В издании отметили, что западные страны сократили количество дальнобойного вооружения, нарастив при этом число бронемашин и лёгких гаубиц.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине оказывают помощь ещё около 50 стран, а объём военной помощи, выделенной Вашингтоном, превысил 10 млрд долларов, сообщает RT.
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