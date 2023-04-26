Украинский генерал заявил об ошибках ВСУ в обороне Артемовска

Город Артемовск (украинское название - Бахмут) оказался не подготовлен к обороне, из-за чего ВСУ несут большие потери. Об этом заявил экс-замкомандующего Силами специальных операций украинской армии генерал Сергей Кривонос.

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«Мы платим страшную цену за этот город ... В Бахмуте нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне. Это то, что не было проведено качественно», — цитирует военного ТАСС.

По словам Кривоноса, каждый клочок земли в городе «полит украинской кровью», отмечает РЕН ТВ.

Как указал генерал, ВСУ следовало покинуть Артемовск в феврале. Сейчас положение украинской армии ухудшается из-за невозможности «навязать собственную инициативу», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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