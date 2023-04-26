Украинский генерал заявил об ошибках ВСУ в обороне Артемовска
Город Артемовск (украинское название - Бахмут) оказался не подготовлен к обороне, из-за чего ВСУ несут большие потери. Об этом заявил экс-замкомандующего Силами специальных операций украинской армии генерал Сергей Кривонос.
«Мы платим страшную цену за этот город ... В Бахмуте нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне. Это то, что не было проведено качественно», — цитирует военного ТАСС.
По словам Кривоноса, каждый клочок земли в городе «полит украинской кровью», отмечает РЕН ТВ.
Как указал генерал, ВСУ следовало покинуть Артемовск в феврале. Сейчас положение украинской армии ухудшается из-за невозможности «навязать собственную инициативу», отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Турция введет пошлину в размере 130% на импорт зерна
- Пересильд ответила критикующим ее космонавтам
- Украинский генерал заявил об ошибках ВСУ в обороне Артемовска
- ЕС сократит торговлю сертификатами на неэкологичный импорт и квоты на выбросы
- Опрос: большинство россиян предпочли остаться дома на майские праздники
- Вильфанд: Ожидается непогода в ряде регионов РФ
- СМИ: стремление сокрушить российскую экономику путем торговой блокады приведет Запад к краху
- Губернатор Флориды призвал прекратить огонь на Украине
- СМИ: Вашингтон получил два тревожных сигнала перед визитом Лаврова
- Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Киеву роль радиоактивного могильника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru