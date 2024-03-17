Силы ПВО подавили беспилотник в Калужской области

Средства противовоздушной обороны подавили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Калужской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

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Дрон подавлен в Спас-Деменском районе. Пострадавших нет. Инфраструктура не получила повреждения, уточнил губернатор.

По его словам, на месте работает оперативная группа.

В воскресенье, 17 марта, боец добровольной народной дружины Курской области уничтожил украинский беспилотник из охотничьего ружья. Мужчину представят к награде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКалужская Область

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