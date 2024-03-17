Силы ПВО подавили беспилотник в Калужской области

Дрон подавлен в Спас-Деменском районе. Пострадавших нет. Инфраструктура не получила повреждения, уточнил губернатор.

По его словам, на месте работает оперативная группа.

В воскресенье, 17 марта, боец добровольной народной дружины Курской области уничтожил украинский беспилотник из охотничьего ружья. Мужчину представят к награде, передает «Радиоточка НСН».

