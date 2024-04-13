Украинские войска потеряли до 210 военных на купянском направлении

ВСУ потеряли до 210 военнослужащих на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма, передает ТАСС.

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«Потери противника... составили до 210 военнослужащих, четыре самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, шесть минометных расчетов, станция радиоэлектронной борьбы "Нота"», — указал глава пресс-центра.

Также украинские войска лишились двух беспилотников, двух складов боеприпасов и двух автомобилей.

Как уточнил Бигма, артиллеристы и операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили две САУ 2С1 «Гвоздика», установку Krab производства Польши, самоходную пушку «Гиацинт-С» и орудие М119 американского производства.

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ФОТО: РИА Новости
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