Украинские войска потеряли до 210 военных на купянском направлении
ВСУ потеряли до 210 военнослужащих на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма, передает ТАСС.
«Потери противника... составили до 210 военнослужащих, четыре самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, шесть минометных расчетов, станция радиоэлектронной борьбы "Нота"», — указал глава пресс-центра.
Также украинские войска лишились двух беспилотников, двух складов боеприпасов и двух автомобилей.
Как уточнил Бигма, артиллеристы и операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили две САУ 2С1 «Гвоздика», установку Krab производства Польши, самоходную пушку «Гиацинт-С» и орудие М119 американского производства.
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