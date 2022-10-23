Украинские войска обстреляли гостиницу в Энергодаре

Отель в Энергодаре, в котором, по предварительным данным, живут сотрудники Росэнергоатома, обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщают городские власти.

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара

Уточняется, что в момент ракетного удара представителей Росэнергоатома не было в здании.

Ранее украинские силовики не менее чем на 30 катерах попытались высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской атомной электростанции, вылазка была пресечена. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелГостиницыРакетный Удар
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