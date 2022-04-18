Украинские военнопленные рассказали о боевых действиях под Херсоном

Попавшие в плен украинские военные раскрыли подробности боевых действий в Херсонской области в первый день специальной операции России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство уточняет, что двое военнослужащих-контрактников и один солдат срочной службы дали показания в больнице города Алёшки (Херсонская область). После лечения военных внесут в списки для обмена пленными, отмечает РИА ФАН.

«Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», — рассказал один из них.

По словам другого собеседника РИА Новости, его подразделение базировалось у села Мирное между Херсоном и границей с РФ. Утром 24 февраля военным дали команду выдвинуться к Херсону, однако других задач не ставили, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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