Украинские военнопленные рассказали о боевых действиях под Херсоном

Агентство уточняет, что двое военнослужащих-контрактников и один солдат срочной службы дали показания в больнице города Алёшки (Херсонская область). После лечения военных внесут в списки для обмена пленными, отмечает РИА ФАН.

«Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», — рассказал один из них.

По словам другого собеседника РИА Новости, его подразделение базировалось у села Мирное между Херсоном и границей с РФ. Утром 24 февраля военным дали команду выдвинуться к Херсону, однако других задач не ставили, пишет RT.

