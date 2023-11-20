Украина сообщила о возвращении 94 тел погибших бойцов ВСУ

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своём Telegram-канале заявил о получении тела и останков 94 бойцов вооружённых сил (ВСУ), погибших в ходе боевых действий.

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Отмечается, что содействие в возвращении тел оказали Международный комитет Красного Креста, МВД Украины, Объединенный центр освобождения заложников СБУ и другие силовые ведомства. Уточняется, что тела будут переданы правоохранительным органам для проведения экспертиз и установления личностей.

Также в сообщении говорится, что Украина передала «противоположной стороне» тела погибших военнослужащих, однако комментариев от российских структур пока не последовало.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что командование украинских войск запрещает забирать тела солдат с поля боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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