Украина сообщила о возвращении 94 тел погибших бойцов ВСУ

Отмечается, что содействие в возвращении тел оказали Международный комитет Красного Креста, МВД Украины, Объединенный центр освобождения заложников СБУ и другие силовые ведомства. Уточняется, что тела будут переданы правоохранительным органам для проведения экспертиз и установления личностей.

Также в сообщении говорится, что Украина передала «противоположной стороне» тела погибших военнослужащих, однако комментариев от российских структур пока не последовало.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что командование украинских войск запрещает забирать тела солдат с поля боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

