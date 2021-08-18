Украина провела контрдиверсионные учения на границе с Крымом

Украина успешно провела контрдиверсионные учения у границы с Крымом, сообщает командование объединенных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, военнослужащие проводят постоянные тренировки из-за инфраструктуры в регионе, которая представляет угрозу, в том числе и террористическую.