Украина провела контрдиверсионные учения на границе с Крымом

Украина успешно провела контрдиверсионные учения у границы с Крымом, сообщает командование объединенных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, военнослужащие проводят постоянные тренировки из-за инфраструктуры в регионе, которая представляет угрозу, в том числе и террористическую.

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Отмечается, что были отработаны механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп.

Ранее военно-морские силы Украины успешно провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря, сообщили в пресс-службе ВМС страны.

Отмечается, что были отработаны навыки по обороне побережья.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:КрымУченияУкраина
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