Украина провела контрдиверсионные учения на границе с Крымом
Украина успешно провела контрдиверсионные учения у границы с Крымом, сообщает командование объединенных сил ВСУ на своей странице в Facebook.
По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, военнослужащие проводят постоянные тренировки из-за инфраструктуры в регионе, которая представляет угрозу, в том числе и террористическую.
Отмечается, что были отработаны механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп.
Ранее военно-морские силы Украины успешно провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря, сообщили в пресс-службе ВМС страны.
Отмечается, что были отработаны навыки по обороне побережья.
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