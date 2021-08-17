ВМС Украины провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря

При этом тренировки проводились по стандартам НАТО, управление кораблей осуществлялось на английском языке.

Украинский флот сейчас представляет собой скопище разнообразных катеров, списанных из разных стран, но его не стоит недооценивать, заявил ранее военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

