ВМС Украины провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря
Военно-морские силы Украины успешно провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря, сообщили в пресс-службе ВМС страны.
Отмечается, что были отработаны навыки по обороне побережья.
При этом тренировки проводились по стандартам НАТО, управление кораблей осуществлялось на английском языке.
Украинский флот сейчас представляет собой скопище разнообразных катеров, списанных из разных стран, но его не стоит недооценивать, заявил ранее военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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