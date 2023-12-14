Украина начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией
Командующий группировкой войск «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев объявил об установке на границах с Россией и Белоруссией противотанковых заграждений «зубы дракона».
В своём Telegram-канале он разместил видеозапись с места установки, на котором запечатлено, как препятствия расставляются в несколько рядов.
При этом он отметил, что во всей северной операционной зоне, в том числе в Черниговской области, «ситуация стабильная и контролируемая».
«Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны», - написал командующий.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе рассчитывали на больший прогресс контрнаступления ВСУ в ходе российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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