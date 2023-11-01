Погранкомитет Белоруссии заявил о 120 тысячах военных ВСУ у границы страны
Председатель государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что Украина сосредоточила в направлении республики группировку «Север», сообщает РИА Новости.
По его словам, украинские силы и средства находятся в состоянии военного положения.
Он уточнил, что численность группировки - до 120 тысяч военных, в том числе 17 тысяч человек, привлечённых «в интересах усиления охраны госграницы».
Молостов отметил, что фиксируются мелкие провокации, в основном - использование дронов, с чем белорусские пограничники успешно справляются.
«Увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки. Принимаем адекватные меры», — заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который выводит страну из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Белоруссией и Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru