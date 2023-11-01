Погранкомитет Белоруссии заявил о 120 тысячах военных ВСУ у границы страны

По его словам, украинские силы и средства находятся в состоянии военного положения.

Он уточнил, что численность группировки - до 120 тысяч военных, в том числе 17 тысяч человек, привлечённых «в интересах усиления охраны госграницы».

Молостов отметил, что фиксируются мелкие провокации, в основном - использование дронов, с чем белорусские пограничники успешно справляются.

«Увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки. Принимаем адекватные меры», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который выводит страну из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Белоруссией и Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

