Украина атаковала газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР

По данным ведомства, для совершения атаки украинская армия использовала FPV-дрон.

Также ВСУ нанесли удар по филиалу ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС – Тихорецк №2».

Кроме того, в республике Крым в районе мыса Тарханкут российские средства ПВО перехватили украинский ударный беспилотник. В данном случае ВСУ намеревались поразить наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право симметрично ответить Киеву, в случаве продолжения атак на российскую энергоинфраструктуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

