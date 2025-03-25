Украина атаковала газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР

Газораспределительная станция «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР) была атакована Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, для совершения атаки украинская армия использовала FPV-дрон.

Также ВСУ нанесли удар по филиалу ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС – Тихорецк №2».

Кроме того, в республике Крым в районе мыса Тарханкут российские средства ПВО перехватили украинский ударный беспилотник. В данном случае ВСУ намеревались поразить наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право симметрично ответить Киеву, в случаве продолжения атак на российскую энергоинфраструктуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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