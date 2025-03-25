Украина атаковала газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР
Газораспределительная станция «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР) была атакована Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, для совершения атаки украинская армия использовала FPV-дрон.
Также ВСУ нанесли удар по филиалу ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС – Тихорецк №2».
Кроме того, в республике Крым в районе мыса Тарханкут российские средства ПВО перехватили украинский ударный беспилотник. В данном случае ВСУ намеревались поразить наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право симметрично ответить Киеву, в случаве продолжения атак на российскую энергоинфраструктуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru