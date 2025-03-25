СМИ: США и Украина обсуждают прекращение огня в Черном море
Делегации США и Украины на встрече в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.
Ранее стало известно, что американская и украинская делегации во вторник начали новый раунд переговоров в Саудовской Аравии.
По данным Bloomberg, стороны обсуждают прекращение огня в акватории и ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.
Представители США и Украины проводили переговоры в Эр-Рияде 23 марта. Как сообщали в офисе украинского президента, стороны затронули тему возможного прекращения атак на портовую и речную инфраструктуру, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru