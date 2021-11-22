Учения НАТО Winter Shield 2021 стартовали в Латвии

Международные военные учения Winter Shield 2021 начались в Латвии. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны республики.

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Маневры будут проходить на Адажском полигоне и продлятся до 4 декабря, отмечает РИА ФАН. В них примут участие военные механизированной пехотной бригады сухопутных сил Латвии, боевой группы расширенного присутствия НАТО в республике, Вооруженных сил Литвы, представители народного ополчения, Европейское командование ВС США.

Цель маневров — оценка и развитие военного потенциала подразделений, улучшение их совместных действий, отмечает РЕН ТВ.

В рамках учений ежедневно будут проводиться боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По дорогам республики будет перемещаться военная техника, а в воздушном пространстве будут совершать полеты военные самолеты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияНАТОЛатвия
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