Учения НАТО Winter Shield 2021 стартовали в Латвии
Международные военные учения Winter Shield 2021 начались в Латвии. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны республики.
Маневры будут проходить на Адажском полигоне и продлятся до 4 декабря, отмечает РИА ФАН. В них примут участие военные механизированной пехотной бригады сухопутных сил Латвии, боевой группы расширенного присутствия НАТО в республике, Вооруженных сил Литвы, представители народного ополчения, Европейское командование ВС США.
Цель маневров — оценка и развитие военного потенциала подразделений, улучшение их совместных действий, отмечает РЕН ТВ.
В рамках учений ежедневно будут проводиться боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По дорогам республики будет перемещаться военная техника, а в воздушном пространстве будут совершать полеты военные самолеты.
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