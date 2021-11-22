Учения НАТО Winter Shield 2021 стартовали в Латвии

Маневры будут проходить на Адажском полигоне и продлятся до 4 декабря, отмечает РИА ФАН. В них примут участие военные механизированной пехотной бригады сухопутных сил Латвии, боевой группы расширенного присутствия НАТО в республике, Вооруженных сил Литвы, представители народного ополчения, Европейское командование ВС США.

Цель маневров — оценка и развитие военного потенциала подразделений, улучшение их совместных действий, отмечает РЕН ТВ.

В рамках учений ежедневно будут проводиться боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По дорогам республики будет перемещаться военная техника, а в воздушном пространстве будут совершать полеты военные самолеты.

