«Мы угрожаем?»: Минобороны Белоруссии обвинило НАТО в подготовке к войне
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обвинил НАТО в подготовке к войне сразу в нескольких странах. Об этом сообщает белорусское издание БелТа.
Беспокойство Белоруссии вызывает факт увеличения числа мероприятий оперативной военной подготовки в соседних с Республикой государствах. По словам Хренина, сейчас модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. Он также добавил, что Польша увеличивает военный бюджет и численность армии с 120 тыс. человек до 200 тыс.
«Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне. А зачем? Мы угрожаем? Нет», — подчеркнул Хренин.
Ранее глава Минобороны Белоруссии заявил, что страна не нуждается в российских военных базах на своей территории.
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