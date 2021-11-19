«Мы угрожаем?»: Минобороны Белоруссии обвинило НАТО в подготовке к войне

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обвинил НАТО в подготовке к войне сразу в нескольких странах. Об этом сообщает белорусское издание БелТа.

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Беспокойство Белоруссии вызывает факт увеличения числа мероприятий оперативной военной подготовки в соседних с Республикой государствах. По словам Хренина, сейчас модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. Он также добавил, что Польша увеличивает военный бюджет и численность армии с 120 тыс. человек до 200 тыс.

«Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне. А зачем? Мы угрожаем? Нет», — подчеркнул Хренин.

Ранее глава Минобороны Белоруссии заявил, что страна не нуждается в российских военных базах на своей территории.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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