Учения Черноморского флота начались в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота ВМФ начали учения в районе Камышовой бухты в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что учения представляют из себя тренировку со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.
Ранее расчеты развернутых на островах Курильской гряды и на Камчатке береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота отработали удар по десантным кораблям противокорабельными ракетами «Оникс» в ходе учений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru