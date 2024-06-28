Учения Черноморского флота начались в Севастополе

Военнослужащие Черноморского флота ВМФ начали учения в районе Камышовой бухты в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что учения представляют из себя тренировку со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.

Ранее расчеты развернутых на островах Курильской гряды и на Камчатке береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота отработали удар по десантным кораблям противокорабельными ракетами «Оникс» в ходе учений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СевастопольУчения

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