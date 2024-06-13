В США прокомментировали учения с российскими кораблями

Власти Соединенных Штатов внимательно отслеживают перемещения группы военных кораблей России и не рассматривают завершенные ими учения в качестве угрозы, сообщила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

СМИ: Американские корабли будут следить за визитом российского флота на Кубу

При этом она отметила, что эти события воспринимаются серьезно.

После учений корабли прибыли с неофициальным визитом в порт столицы республики Куба Гаваны, где российских моряков ждёт отдых, а также участие в некоторых протокольных мероприятиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Виталий Аньков
ТЕГИ:СШАКубаКорабли

Горячие новости

Все новости

партнеры