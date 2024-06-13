В США прокомментировали учения с российскими кораблями
13 июня 202405:02
Власти Соединенных Штатов внимательно отслеживают перемещения группы военных кораблей России и не рассматривают завершенные ими учения в качестве угрозы, сообщила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
При этом она отметила, что эти события воспринимаются серьезно.
После учений корабли прибыли с неофициальным визитом в порт столицы республики Куба Гаваны, где российских моряков ждёт отдых, а также участие в некоторых протокольных мероприятиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru