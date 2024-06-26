Российские военнослужащие отработали в ходе учений удар «Ониксами» по кораблям

В пресс-службе также уточнили, что пусковые установки были с ходу развернуты в указанных районах с заранее оборудованными позициями. Военнослужащие подготовили к примненеию береговые ракетные комплексы, уложившись в нормативы, и выполнили по условным целям электронные пуски «Ониксов». Военным удалось сорвать высадку на побережье морского десанта.

Один «Бастион» может нести на себе два «Оникса». Дальность действия ракеты — порядка 300 км, скорость — свыше 2400 км/ч.

Ранее в МИД России заявили, что военные учения Москвы остудят «горячие головы» на Западе.

