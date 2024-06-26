Российские военнослужащие отработали в ходе учений удар «Ониксами» по кораблям
Расчеты развернутых на островах Курильской гряды и на Камчатке береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота отработали удар десантным кораблям противокорабельными ракетами «Оникс» в ходе учений. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
В пресс-службе также уточнили, что пусковые установки были с ходу развернуты в указанных районах с заранее оборудованными позициями. Военнослужащие подготовили к примненеию береговые ракетные комплексы, уложившись в нормативы, и выполнили по условным целям электронные пуски «Ониксов». Военным удалось сорвать высадку на побережье морского десанта.
Один «Бастион» может нести на себе два «Оникса». Дальность действия ракеты — порядка 300 км, скорость — свыше 2400 км/ч.
Ранее в МИД России заявили, что военные учения Москвы остудят «горячие головы» на Западе.
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- Российские военнослужащие отработали в ходе учений удар «Ониксами» по кораблям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru