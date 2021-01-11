Турция назвала условие приобретения у России второго комплекта С-400

Турция рассматривает возможность закупки у России второго комплекта ЗРК С-400 «Триумф» при условии передачи технологий. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

Турция отвергла обвинения союзников по НАТО в закупке С-400 без предложенных альтернатив

Он сообщил, что уже приобретенные российские зенитные ракетные системы готовы к использованию, а решение о том, когда появится необходимость в этом, примут вооруженные силы, передает РИА ФАН.

Турция закупила российские С-400 «Триумф», несмотря на попытки США и НАТО сорвать сделку. Соединённые Штаты предупредили Анкару о «серьёзных последствиях», если она поставит на вооружение российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:С-400Турция
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