Турция назвала условие приобретения у России второго комплекта С-400
Турция рассматривает возможность закупки у России второго комплекта ЗРК С-400 «Триумф» при условии передачи технологий. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.
Он сообщил, что уже приобретенные российские зенитные ракетные системы готовы к использованию, а решение о том, когда появится необходимость в этом, примут вооруженные силы, передает РИА ФАН.
Турция закупила российские С-400 «Триумф», несмотря на попытки США и НАТО сорвать сделку. Соединённые Штаты предупредили Анкару о «серьёзных последствиях», если она поставит на вооружение российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».
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