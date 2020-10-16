США пригрозили Турции «серьёзными последствиями» из-за С-400

Соединённые Штаты Америки вновь предупредили Турцию о «серьёзных последствиях», если она поставит на вооружение российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус.

По её словам, постановка на дежурство этой системы вооружения турецкой армией самым серьёзным образом скажется на отношениях Анкары и Вашингтона в сфере безопасности. Ортагус также заявила, что США решительно осудят учебное применение С-400 в Турции, если сведения об этом подтвердятся, отмечает RT.

По отверждению представителя внешнеполитического ведомства США, такие манёвры «несовместимы с обязательствами Турции» в рамках НАТО.

Ранее сегодня военно-дипломатические источники сообщили, что Турция в ходе учений провела первые испытания С-400, закупленных у России. Все Три запущенные ракеты успешно поразили учебные цели.

