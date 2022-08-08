Турецкие беспилортники «Байрактар» будут собирать на Украине

По его словам, владелец компании уже приобрёл земельный участок, на котором планируется построить предприятие по производству и обслуживанию «Байрактаров».

«На значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства», - отметил посол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar.

