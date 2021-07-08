Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в Арктике
Экипажи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС выполнили учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Стратегические бомбардировщики вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырех тысяч километров.
Пуски прошли в штатном режиме. В рамках учений ракеты поразили наземные цели на полигоне.
Ранее два стратегических бомбардировщика Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами в акватории Балтийского моря.
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