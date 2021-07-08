Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в Арктике

Экипажи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС выполнили учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Российские Ту-160 вышли на новый мировой рекорд

Стратегические бомбардировщики вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырех тысяч километров.

Пуски прошли в штатном режиме. В рамках учений ракеты поразили наземные цели на полигоне.

Ранее два стратегических бомбардировщика Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами в акватории Балтийского моря.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:АвиацияБомбардировщики
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