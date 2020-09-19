Российские Ту-160 вышли на новый мировой рекорд
Новый мировой рекорд установили сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергея Кобылаша.
«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», — заявил Кобылаш.
Он также отметил, что «дольше на самолетах подобного класса не летал никто».
Напомним, предыдущий рекорд, который также установили российские Ту-160, - 24 часа и 24 минуты, проведенных в воздухе.
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