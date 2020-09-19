Российские Ту-160 вышли на новый мировой рекорд

«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», — заявил Кобылаш.

Он также отметил, что «дольше на самолетах подобного класса не летал никто».

Напомним, предыдущий рекорд, который также установили российские Ту-160, - 24 часа и 24 минуты, проведенных в воздухе.

