Российские Ту-160 вышли на новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд установили сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергея Кобылаша.

Пилотаж на самолете «Дуглас» в Подмосковье показал 79-летний генерал

«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», — заявил Кобылаш.

Он также отметил, что «дольше на самолетах подобного класса не летал никто».

Напомним, предыдущий рекорд, который также установили российские Ту-160, - 24 часа и 24 минуты, проведенных в воздухе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:РекордТу-160
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры