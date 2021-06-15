Бомбардировщики Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что продолжительность полёта, который выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами», составила около восьми часов, бомбардировщики сопровождали самолёты Су-35с Воздушно-космических сил России и Су-27 морской авиации Балтийского флота.

В военном ведомстве добавили, что «на отдельных этапах маршрута» российские ракетоносцы Te-160 сопровождали итальянские истребители F-35, самолёты F-16 ВВС Дании, а также шведские истребители Saab JAS 35 Gripen.

Ранее российский истребитель Су-35 дежурных сил ПВО Тихоокеанского флота сопроводил стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.