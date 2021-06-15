Бомбардировщики Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении ведомства говорится, что продолжительность полёта, который выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами», составила около восьми часов, бомбардировщики сопровождали самолёты Су-35с Воздушно-космических сил России и Су-27 морской авиации Балтийского флота.
В военном ведомстве добавили, что «на отдельных этапах маршрута» российские ракетоносцы Te-160 сопровождали итальянские истребители F-35, самолёты F-16 ВВС Дании, а также шведские истребители Saab JAS 35 Gripen.
Ранее российский истребитель Су-35 дежурных сил ПВО Тихоокеанского флота сопроводил стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- В МИД Украины поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена
- Бомбардировщики Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем
- Эрдоган заявил о намерении открыть в Шуше консульство Турции
- Джо Байден вылетел из Бельгии в Швейцарию
- Турция и Азербайджан подписали декларацию о союзнических отношениях
- YouTube удалил ролик депутата Слуцкого о дискриминации вакцины «Спутник V»
- Госдума одобрила упрощение выезда за рубеж детей с одним из родителей
- Кулеба заявил, что «реального отвода войск» РФ от границ Украины не было
- Комиссия Госдумы сообщила в госорганы о финансировании «Медиазоны» из-за рубежа
- Госдума поддержала повышение возраста приобретения оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru