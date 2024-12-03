Цивилева заявила о дефиците протезистов в России

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила президенту России Владимиру Путину о дефиците протезистов в стране. Глава государства в среду осмотрел в АО «ЦИТО» производство протезов верхних и нижних конечностей.

По словам Цивилевой, по стандарту, на 1 млн населения необходимо 10 протезистов, в России их меньше тысячи. Огромный дефицит кадров сложился особенно в регионах. Замминистра отметила, что «большой дефицит» протезов сложился «с учетом военного времени».

Генпрокуратура выявила более 65 тысяч случаев нарушений прав участников СВО

Проблему, по словам Цивилевой, военное ведомство намерено решать совместно с Минпросвещения. Она пояснила, что последнее должно будет по укороченной программе подготовить протезистов на базе существующих медицинских колледжей по всей стране.

Цивилева подчеркнула, что «характер введения боевых действий такой, что очень много минно-взрывных ранений, как раз с ампутациями».

На урбанфоруме в Москве в прошлом году представили новейшие разработки в области протезирования.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияЗдравоохранение

Горячие новости

Все новости

партнеры