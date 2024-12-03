Цивилева заявила о дефиците протезистов в России
Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила президенту России Владимиру Путину о дефиците протезистов в стране. Глава государства в среду осмотрел в АО «ЦИТО» производство протезов верхних и нижних конечностей.
По словам Цивилевой, по стандарту, на 1 млн населения необходимо 10 протезистов, в России их меньше тысячи. Огромный дефицит кадров сложился особенно в регионах. Замминистра отметила, что «большой дефицит» протезов сложился «с учетом военного времени».
Проблему, по словам Цивилевой, военное ведомство намерено решать совместно с Минпросвещения. Она пояснила, что последнее должно будет по укороченной программе подготовить протезистов на базе существующих медицинских колледжей по всей стране.
Цивилева подчеркнула, что «характер введения боевых действий такой, что очень много минно-взрывных ранений, как раз с ампутациями».
На урбанфоруме в Москве в прошлом году представили новейшие разработки в области протезирования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян призвали не участвовать в манифестациях в Южной Корее
- В Южной Корее приостановили работу парламента
- Смолов заявил, что не видит смысла в вызове его в сборную России
- Цивилева заявила о дефиците протезистов в России
- В «Грузинской мечте» опровергли оставку председателя Гарибашвили
- Генпрокуратура выявила более 65 тысяч случаев нарушений прав участников СВО
- В Грузии заявили об участвующих в акциях протеста россиянах
- Послов Литвы, Латвии и Эстонии вызвали в МИД Грузии
- Комитет Госдумы не поддержал учреждение Дня ветеранов боевых действий
- Кустурица назвал Серафима Саровского самым важным православным святым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru