Цивилева заявила о дефиците протезистов в России

Проблему, по словам Цивилевой, военное ведомство намерено решать совместно с Минпросвещения. Она пояснила, что последнее должно будет по укороченной программе подготовить протезистов на базе существующих медицинских колледжей по всей стране.

Цивилева подчеркнула, что «характер введения боевых действий такой, что очень много минно-взрывных ранений, как раз с ампутациями».

На урбанфоруме в Москве в прошлом году представили новейшие разработки в области протезирования.



