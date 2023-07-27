На урбанфоруме в Москве представят новейшие разработки в области протезирования
На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят современные разработки в области реабилитации и протезирования, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что инновационные технологии российских компаний помогают людям с ограниченными возможностями вести активный образ жизни. Так, посетители смогут увидеть бионические протезы рук с технологиями искусственного интеллекта, «вездеходное» кресло-коляску и многое другое.
Также на площадке будет представлен симулятор горных лыж и сноуборда. Тренажер дает возможность провести занятие по сноуборду или горным лыжам, это важно для реабилитации людей с протезами нижних конечностей.
Также посетители главной площадки Московского урбанистического форума в Гостином Дворе получат возможность увидеть цифровых двойников человека. С 1 августа по 10 сентября там будут демонстрироваться прогрессивные медицинские технологии, которые в тестовом режиме применяются московской системой здравоохранения для диагностики и лечения пациентов.
Гостям, в частности, раскроют возможности омиксных технологий, определят биологический возраст организма. Посетители также ознакомятся с процессом изготовления на 3D-принтере биосовместимых протезов, а на биопринтере — выращивания ткани. Омиксные технологии позволяют расшифровывать биомолекулы, например, ДНК или белки, и на этой базе создавать цифровых двойников человека.
Все представленные в Манеже технологии - разработки отечественных компаний – резидентов Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, а также столичных врачей и научных команд. Инновационные образцы созданы в рамках грантовой программы мэра Москвы.
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