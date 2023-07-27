На урбанфоруме в Москве представят новейшие разработки в области протезирования

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят современные разработки в области реабилитации и протезирования, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что инновационные технологии российских компаний помогают людям с ограниченными возможностями вести активный образ жизни. Так, посетители смогут увидеть бионические протезы рук с технологиями искусственного интеллекта, «вездеходное» кресло-коляску и многое другое.

Также на площадке будет представлен симулятор горных лыж и сноуборда. Тренажер дает возможность провести занятие по сноуборду или горным лыжам, это важно для реабилитации людей с протезами нижних конечностей.