Генпрокуратура выявила более 65 тысяч случаев нарушений прав участников СВО

Более более 65 тысяч фактов нарушения прав участников специальной военной операции (СВО) было выявлено с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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В сообщении говорится, что с целью устранения выявленных нарушений было принято более 13 тысяч актов реагирования.

«Прокуроры проводят личные приемы граждан... оказывают помощь в сборе необходимых документов и решении возникающих проблем», - заключили в ведомстве.

Ранее в Волгоградской области арестовали двух человек, которые подозреваются в похищении участника СВО и вымогательстве у него около 1,5 млн рублей, сообщает RT.

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