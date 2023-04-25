«Цирконы» против Dark Eagle: Россия разместит ракеты с прицелом на Берлин и Лондон

«Мы можем выйти из этого моратория мгновенно, США давно ничего не соблюдают. Нужно размещать "Цирконы" на западных границах вне досягаемости украинских ракет, на расстоянии, на котором мы можем поразить столицы стран НАТО – Берлин, Париж, Лондон, Варшава. Я думаю, это будет сделано в ответ на то, что американцы собрались разместить гиперзвуковые ракеты "Темный орел "с ядерными боеголовками в Германии. Там подлетное время будет меньше 20 минут до Москвы», - рассказал Прохватилов.

По его словам, размещать логично гиперзвуковые «Цирконы», которые не перехватываются. Он также отметил, что делать это на земле дешевле, чем на кораблях.

«В первую очередь нужно будет разместить гиперзвуковые ракеты «Циркон», разработка наземного варианта которых уже началась. Они не перехватываются. Это в сто раз дешевле, чем размещать такие ракеты на кораблях. Условно говоря, ракета сама стоит 200 миллионов рублей, а корабль 300 миллионов, наземный комплекс стоит вообще копейки. Можно начать размещение и другие ракет, у нас их достаточно», - подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал небольшими шансы на восстановление российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Россия приостановила участие в ДНСВ 21 февраля.

