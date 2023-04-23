На Западе заявили об опасности российского фрегата «Маршал Шапошников»
Самым опасным кораблем российского флота является фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный крылатыми ракетами «Циркон», пишет американское издание Military Watch.
Обозреватели портала назвали программу модернизации корабля одной из самых амбициозных. Усовершенствованы вооружения, датчики и электроника фрегата.
По мнению издания, самым продуманным усовершенствованием стало вооружение «Маршала Шапошникова» гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Это самые опасные противокорабельные боеприпасы в мире, подчеркнули авторы.
Military Watch отмечает, что российский фрегат способен нейтрализовать всю надводную ударную группу вероятного противника.
Минобороны России 20 апреля сообщило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота. К ней привлекли свыше 25 тысяч военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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