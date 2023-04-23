На Западе заявили об опасности российского фрегата «Маршал Шапошников»

Самым опасным кораблем российского флота является фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный крылатыми ракетами «Циркон», пишет американское издание Military Watch.

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Обозреватели портала назвали программу модернизации корабля одной из самых амбициозных. Усовершенствованы вооружения, датчики и электроника фрегата.

По мнению издания, самым продуманным усовершенствованием стало вооружение «Маршала Шапошникова» гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Это самые опасные противокорабельные боеприпасы в мире, подчеркнули авторы.

Military Watch отмечает, что российский фрегат способен нейтрализовать всю надводную ударную группу вероятного противника.

Минобороны России 20 апреля сообщило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота. К ней привлекли свыше 25 тысяч военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12372742@egNews
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