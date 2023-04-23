На Западе заявили об опасности российского фрегата «Маршал Шапошников»

Кабмин: Мишустин поручил подготовить предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям Роспотребнадзор: 188 случаев кори зафиксировано в Дагестане СМИ: министры сельского хозяйства стран G7 поддержали продление зерновой сделки Профсоюзы во Франции грозят оставить без света Каннский кинофестиваль и Roland Garros СМИ: Месси проведет новые переговоры с «Аль-Хиляль»