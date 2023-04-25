МИД: Россия может отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

Россия из-за действий США может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

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Как отметил дипломат в интервью ТАСС, Москва будет оценивать скоростные характеристики и дальность американского ракетного оружия, которое потенциально может появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«От ... параметров их дальнобойности будет ... зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности», — указал Ермаков.

Директор департамента МИД выразил уверенность, что мораторий становится «все более хрупким» из-за дестабилизирующих военных программ Запада, пишет Ura.ru.

Ранее в МИД России заявили, что линия на продвижение НАТО в АТР четко оформляется, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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