ТОС «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1а «Солнцепек» на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

В ВСУ испугались разрушительного эффекта российских ТОС «Солнцепек»

Отмечается, что действия сил РФ позволили поразить огневые точки и места скопления живой силы противника. «Солнцепек» выполнил задачу при поддержке реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», пишет RT.

Накануне СМИ сообщили, что украинские войска готовятся к потере Авдеевки: в городе отключают мобильную связь, а жителям рекомендуют эвакуироваться. В последние недели силы РФ продвинулись на этом направлении, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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