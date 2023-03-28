ТОС «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1а «Солнцепек» на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что действия сил РФ позволили поразить огневые точки и места скопления живой силы противника. «Солнцепек» выполнил задачу при поддержке реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», пишет RT.
Накануне СМИ сообщили, что украинские войска готовятся к потере Авдеевки: в городе отключают мобильную связь, а жителям рекомендуют эвакуироваться. В последние недели силы РФ продвинулись на этом направлении, пишет «Свободная пресса».
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